Акционеры «Росгосстраха» на состоявшемся 13 мая годовом собрании утвердили состав совета директоров компании и распределение прибыли по итогам работы в 2020 году. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба страховщика.

В обновленный состав совета директоров «Росгосстраха», в частности, вошли вице-президент банка «Открытие» Роман Зильберман и руководитель блока сети и розничного бизнеса банка «Открытие» Александр Пахомов. Они займут места Эльмиры Мамлеевой и Вениамина Полянцева, которые не включены в новый состав совета.

Количественно совет директоров «Росгосстраха» не изменился — это 10 человек, как представляющих основного акционера компании, так и независимых директоров. В состав совета директоров входят Николай Галушин, Геннадий Гальперин, Валерий Горегляд, Михаил Задорнов, Роман Зильберман, Александр Пахомов, Оксана Старосельская, Николай Тюрников, Максим Чернин, Ханнес Чопра.

Акционеры «Росгосстраха» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года. Из чистой прибыли в размере 6,8 млрд рублей решено направить 272,5 млн в резервный фонд компании, а 6,5 млрд рублей оставить в составе нераспределенной прибыли.

Кроме того, в ходе годового собрания акционеров были избраны члены ревизионной комиссии, а также утверждена кандидатура аудитора «Росгосстраха» — компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».