Банк России в I квартале 2021 года выявил 144 нелегальных кредитора и 85 финансовых пирамид, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«У нас за первый квартал статистика находится на сравнительном уровне первого квартала 2020 года по общим цифрам. При этом нелегальных кредиторов было выявлено 144 штуки, финансовых пирамид за первый квартал несколько больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, — это 85 компаний с признаками финансовых пирамид», — сообщил он.

Кроме того, в I квартале было выявлено 124 нелегальных форекс-дилера. Общее количество выявленных компаний-нелегалов — 361, сообщил он.

«Мы при этом активно сокращаем сроки выявления нелегальной деятельности и направления в правоохранительные органы. Тенденции таковы, что все переходит в Интернет — более 45% всех нелегалов в сети Интернет», — отметил Лях.