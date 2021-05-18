Власти должны обеспечить безопасность персональных данных при работе банковских клиентов через удаленные каналы связи. Об этом на конференции РБК и рейтингового агентства НКР заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя внедрение онлайн-технологий на финансовом рынке.

«Компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме — неважно, частной или государственной — свои биометрические данные, и эта система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь. Можно поменять ПИН-код на карточке, можно поменять паспорт, все, что угодно, можно поменять фамилию и так далее. Но поменять биометрические данные... наверное, можно, но большинство людей, наверное, посчитает слишком большой издержкой изменить лицо или еще что-то», — отметил Моисеев.

Он указал, что относится к «консерваторам, если не ретроградам» в этом вопросе. Желание банков сделать систему проще и дешевле понятно, но нужно думать о безопасности, подчеркнул он.

«Я скорее нахожусь на стороне тех людей, в первую очередь правоохраны, которые предупреждают о серьезных рисках, связанных с тем, что если мы немножко не доинвестируем (да, это может быть дорого и кому-то недоступно, инвестировать в защиту персональных биометрических данных), то последствия могут быть катастрофическими. Мы знаем примеры целого ряда государств — не хочется никого называть, но вы сами знаете — многонаселенных государств, которые к юго-востоку от нас расположены, где были утечки десятков миллионов данных. И все, и непонятно, что делать. Вот это допустить ни в коем случае нельзя», — добавил Моисеев. Риски компрометации данных важнее, чем внедрение более удобных сервисов, подчеркнул он.

Возможность удаленной идентификации клиентов через Единую биометрическую систему (ЕБС) была запущена «Ростелекомом» в 2018 году. Для ее использования необходимо один раз посетить банковское отделение, чтобы сдать биометрические данные (образцы голоса и изображение лица). Такая идентификация не имеет ограничений на остаток и объем операций по счетам.