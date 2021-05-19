Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO уже осенью 2021 года, хотя ранее планировала сделать это в 2022 году, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на два источника на фондовом рынке. По словам одного из них, road show может начаться в середине октября, а сейчас менеджмент биржи рассчитывает, что стоимость группы составит 1,8—2,5 млрд долларов. Второй источник выразил сомнение, что компания успеет подготовиться, и считает вероятным выход на размещение в феврале — марте 2022 года.

Собеседники называют основным организатором Goldman Sachs. По информации одного из них, в ходе размещения могут быть предложены 25% капитала компании, в том числе акции действующих акционеров. Глава пресс-службы Санкт-Петербургской биржи Михаил Иванов сообщил, что биржа «всегда рассматривает различные варианты стратегического развития».

Ранее совет директоров Ассоциации НП РТС утвердил новую стратегию развития биржи на 2021—2023 годы. В эти сроки предполагалось «проведение IPO группы компаний SPB биржи с оценкой не менее 1 млрд долларов». По информации источника издания, к осени этого года перед проведением IPO биржа планировала максимально реализовать новые проекты, в частности, торги российскими бумагами и запуск срочного рынка на иностранные акции.

Минфин пока не поддерживает идею налоговых послаблений для инвесторов, участвующих в IPO Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По мнению экспертов, точное время размещения будет определено в соответствии с конъюнктурой рынка и рекомендациями организаторов. Биржа будет интересна для российских резидентов, и ее популярность напрямую зависит от того, как будут развиваться регулирование иностранных бумаг и доступ к ним для неквалифицированных инвесторов, считают они. В целом сейчас благоприятный фон для размещения, так как биржа показывает высокие темпы роста бизнеса: стремительно увеличивается число клиентов, увеличивается их активность, растут обороты. Нет уверенности, что в 2022 году удастся разместиться по более высоким мультипликаторам, учитывая потенциальный рост ставок, а также перспективы замедления темпов роста бизнеса за счет эффекта высокой базы, считают эксперты.