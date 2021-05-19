«Деловая Россия» направила вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения по снижению сроков строительства и его себестоимости, пишут «Известия» . Деловое объединение составило предложения на основании поступивших обращений от застройщиков. Инициатива касается доработки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Градостроительный кодекс в части совершенствования проектирования. Бизнес предложил упростить процедуру подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям. Для этого нужно законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами, указано в письме. Также стоит разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Благодаря предложениям сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%, сообщил председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев.

Часто девелоперы получают земельный участок, на котором уже проложены инженерные сети, и их приходится демонтировать и переносить, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский. Порядок этих работ и сроки проведения определяет организация, которая обслуживает сети. Но сроки возведения дома не всегда учитываются, что может их увеличивать или даже приводить к задержке ввода, пояснил эксперт. В условиях проектного финансирования существующие правила, которые предусматривают авансовый платеж за подключение к сетям на начальном этапе строительства, — необоснованная нагрузка на девелопера. При выдаче кредита на стройку банки «зачастую не видят достаточного обеспечения предоставляемого финансирования, поскольку кредит выдается только для первой очереди строительства», сказано в письме. Это приводит к проблемам при получении заемных средств или к повышению процентных ставок, указали в «Деловой России».

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По словам Колочинского, поэтапное внесение платы за технологическое присоединение позволит уменьшить финансовую нагрузку на девелоперов и снизить себестоимость строительства до 10—15%.

Законопроект, который предложила доработать «Деловая Россия», разработал Минстрой, сообщили в ведомстве. Поправки в том числе помогут застройщикам сократить срок получения градостроительного плана земельного участка с 20 до 14 рабочих дней, сообщили в министерстве.

По словам экспертов, в некоторых субъектах застройщики не могут получать кредиты при переходе на проектное финансирование из-за низкой маржинальности проектов, поэтому государство вынуждено им помогать. Вопрос о необходимости снижения расходов при техприсоединении новых домов к сетям как никогда актуален. Сокращение сроков возведения увеличит предложение, соответственно, будет удовлетворяться спрос, и это позволит эффективно управлять стоимостью жилья, считают эксперты. По их мнению, при сокращении себестоимости строительства на уровне 15% застройщик получит дельту для снижения цены в этих же пределах для повышения конкурентоспособности и доступности своих квартир. Меры в комплексе могут сократить расходы девелоперов на 8—10%.