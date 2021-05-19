📰 Правительство одобрило законопроект, согласно которому осужденных признают социально уязвимой категорией граждан, пишут «Известия» . Благодаря организации производства в исправительных колониях они получат статус социального предпринимательства, что в дальнейшем поможет осужденным в социальной адаптации после освобождения, а также будет способствовать профилактике «рецидивной преступности в конкретном муниципальном образовании». Сейчас нормы Трудового кодекса в России в ситуации с привлечением к работе осужденных применяются ограниченно: на таких людей не распространяется законодательство в части приема и увольнения с работы, заключенные не могут заключать трудовые договоры.

📰 Портфельные менеджеры крупнейших инвестфондов назвали высокую инфляцию ключевым риском с непредсказуемым последствием для мировой экономики, пишет «Коммерсант» со ссылкой на майский опрос управляющих Bank of America. Согласно исследованию, рост потребительских цен на горизонте 12 месяцев волнует 35% портфельных управляющих. Опасения усилились на фоне опубликования апрельских данных по инфляции в США, однако управляющие продолжают активно наращивать вложения в акции, отдавая предпочтение «компаниям стоимости», которые станут бенефициарами продолжающегося восстановления мировой экономики.

📰 После сообщений руководства мессенджера WhatsApp о новой политике конфиденциальности, предусматривающей передачу данных пользователей материнской компании Facebook, пользователи стали переходить к основным конкурентам – Telegram и Signal, пишут «Известия» . WhatsApp уверяет, что цель нововведений исключительно коммерческая, однако многие восприняли данное решение как вторжение в личную жизнь. Так, сообщения в WhatsApp по-прежнему будут зашифрованы по умолчанию, однако мессенджер получит доступ к ряду других полезных данных, таких как номер телефона, продолжительность использования приложения, идентификаторы устройств, приблизительное местоположение и т. д. Через несколько дней после того, как компания впервые объявила о нововведениях, мессенджер Telegram сообщил, что привлек за пару дней 25 млн пользователей, а Signal похвастался «беспрецедентным» ростом.

📰 Каждый второй предприниматель в России вынужден пользоваться кредитами, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование банка для ИП «Хайс». По данным отчета, активнее других к заемным средствам прибегают жители регионов Уральского федерального округа (70%), в то время как на Северном Кавказе и Дальнем Востоке больше половины бизнесменов кредитами не пользуются. В перечне самых частых причин для займа: запуск бизнеса и сопутствующие расходы, покупка оборудования и выплата заработной платы сотрудникам.

📰 Мобильные операторы сомневаются, что Роскомнадзор сможет определять среди звонков с подмененными номерами мошеннические и фейковые сообщения об актах терроризма в рамках новых правил, разработанных Минцифры, пишет «Коммерсант» . Чтобы установить опасные звонки, потребуется потратить много средств на модернизацию оборудования, также возможно нарушение тайны связи, считают операторы. Но в министерстве настаивают, что права абонентов будут соблюдены. Операторы и сейчас блокируют большую часть мошеннических звонков, считают эксперты, а подмену номеров используют и законопослушные компании.