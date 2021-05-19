Выручка фитнес-клубов все еще не может выйти на допандемийный уровень: по итогам мая их потери по сравнению с 2019 годом составят около 10%, пишут «Известия» , ссылаясь на данные Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ). По словам президента АОФИ Ольги Киселевой, в мае недобор объема выручки составит 10% относительно аналогичного периода 2019 года, люди начинают возвращаться к занятиям только к концу августа. По ее словам, во время пандемии люди привыкли тренироваться на улицах, где занятия нередко проводят непрофессиональные тренеры. Это вредит как клиентам, так и клубам: занятия с любителем могут быть опасны для потребителей, а клубы теряют клиентов.

Падение выручки на 10% за первую половину мая 2021 года по сравнению с 2019 годом подтвердили в компании «Территория фитнеса». Падения выручки на 10—15% ожидает и основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» Анастасия Юсина. Любое ухудшение объемов выручки ведет к тому, что ситуация на рынке дестабилизируется еще больше, отметила Киселева. Клубы, которые только начали поднимать голову после локдауна и приближаться к показателям 2019 года, в случае застойного лета могут не выжить, предупредила она. За время пандемии закрылось порядка 25% клубов, и это еще не предел, считает Киселева.

Фитнес-отрасль для восстановления просит ввести специальные условия по аренде в ТЦ Также фитнес-сообщество предлагает для арендодателей ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно.

Также, по ее словам, клубам не хватает сотрудников: основная часть тренеров уволилась во время локдауна и после него, люди перешли в сферы, где могли бы заработать. Многие сотрудники московских организаций, приехавшие в столицу из регионов, вернулись на родину, отметила эксперт. Сейчас реализуется совместная программа со спортивными вузами Москвы и Санкт-Петербурга, в этом сезоне индустрия ожидает порядка 350 выпускников, которые пополнят ряды сотрудников, сообщила Киселева.

Закрытие фитнес-клубов — печальная тенденция, которая может негативно сказаться на здоровье граждан, считает главврач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Артем Николаев. Во многих фитнес-центрах есть бассейны, а плавание — один из самых полезных для здоровья видов спорта. Для городских жителей с сидячим образом жизни и повышенной нагрузкой на позвоночник это исключительно важно, добавил эксперт.