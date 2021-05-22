Yota продлевает акцию «Красивый номер в подарок» до 12 июля 2021 года в девяти городах. Такой номер телефона клиент сможет получить при заказе сим-карты для смартфона в интернет-магазине, сообщает пресс-служба оператора.



«Красивый» номер — полезная опция как для предпринимателей, так и для обычных пользователей, ведь его легко запомнить. Мы в Yota решили подарить клиентам такие номера, чтобы им было проще запомнить свой телефон и делиться контактами с окружающими», — комментирует директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.



Для того чтобы получить «красивый» номер в подарок, пользователям нужно активировать сим-карту для смартфона и приобрести понравившийся номер на сайте . На балансе у клиента должно быть не менее 500 рублей.

Акция продолжит действовать в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Чите, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Екатеринбурге.