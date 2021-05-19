Пользователи портала госуслуг смогут получать выписки из единого государственного реестра недвижимости. Об этом сообщает Минцифры, которое совместно с Росреестром запустило новый электронный сервис.

На «Госуслугах» можно получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН:

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

об объекте недвижимости;

о переходе прав на объект недвижимости.

Для направления запроса на получение выписки пользователям — физическим и юридическим лицам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка равнозначна бумажной версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа.

«Вывод государственных услуг на ЕПГУ — одно из мероприятий, которое включено в программу цифровой трансформации Росреестра, утвержденной в 2020 году, и реализуется совместно с Минцифры. С помощью портала госуслуг получить выписки из единого государственного реестра недвижимости станет еще удобнее и доступнее для наших клиентов. Это самая популярная услуга, оказываемая ведомством. Планируется, что к концу 2022 года на ЕПГУ будут выведены все массовые услуги Росреестра», — рассказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, курирующая вопросы цифровой трансформации.

«Минцифры России продолжает совместную работу с Росреестром, и к концу 2021 года пользователям портала госуслуг будет представлена возможность получения всех видов выписок из ЕГРН. А наш цифровой ассистент поможет разобраться с нюансами получения различных выписок и ответит на часто задаваемые вопросы», — сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.



За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата по установленным Росреестром тарифам.