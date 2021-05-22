Экспобанк запустил новый продукт для физлиц — счета в драгоценных металлах. Клиентам уже доступно открытие счета в золоте, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Счет открывается при первой покупке золота, и срок его действия неограничен. Комиссии за открытие и обслуживание счета банк не взимает. Покупка и продажа драгметалла происходит по котировкам, установленным банком на день совершения операции. Минимальный размер покупки золота составляет 10 г.

«Банковский счет в драгоценном металле — это специальный счет, отражающий количество драгметалла, которое принадлежит клиенту банка. Счет позволяет покупать и продавать металл банку без дополнительных проверок слитков и их физической передачи. Клиенту не нужно тратить время и ресурсы на поиск, получение, проверку и хранение золота. К тому же риск потери или кражи слитков исключен», — говорится в релизе.

Открыть счет в драгметалле можно в любом отделении Экспобанка.