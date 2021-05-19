«Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм», не изменив ее цену — 199 рублей в месяц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь в подписку включены финансовые сервисы — популярная «СберКарта» с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от «СберСпасибо», — говорится в релизе.



«СберКарту» можно оформить в «СберБанке Онлайн» или в офисах банка.



«Подписка «СберПрайм» — это возможность пользоваться продуктами и услугами «Сбера» и его экосистемы на самых выгодных условиях. Помимо «СберКарты» она включает в себя видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и «СберЗвук»), заказ еды («СберМаркет», Delivery Club и «Самокат»), лекарств («Сбер Еаптека) и такси («Ситимобил»), хранение файлов («СберДиск»), сотовую связь («СберМобайл») и маркетплейс товаров на все случаи жизни («СберМегаМаркет»)», — напоминают в банке.