Фондовые торги в РФ снижаются в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,53% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 668,49 пункта. Индекс РТС снизился на 0,24% до отметки 1 570,53.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и стремились к майским максимумам в 3 713 и 1 577 пунктов, но не удержали все отвоеванные в течение сессии позиции. Ухудшение настроений за рубежом в среду указывает на риски перехода к коррекционному снижению и на российских биржах с ближайшими поддержками у 3 660 и 1 560 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3 630—3 730 пунктов... В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус вслед за продажами на зарубежных площадках и перейдут в фазу краткосрочной коррекции. Лучше рынка при этом по-прежнему могут смотреться бумаги золотодобытчиков: цены на драгоценный металл остаются у пика с февраля в 1 875 долларов за унцию в условиях глобальных инфляционных опасений», — написала перед началом торговой сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

