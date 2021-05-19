В России в апреле 2021 года было выдано 1,22 млн потребительских кредитов, что на 84,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, согласно данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем количество выданных потребкредитов сократилось на 11,5% (в марте 2021 года — 1,38 млн).

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (65,8 тыс. ед.), Московской области (57 тыс. ед.), Республике Татарстан (44,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (44,7 тыс. ед.), Республике Башкортостан (42,6 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (42,1 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику роста количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (+162,2%), Республика Татарстан (+131,2%), Тюменская область (+129%), Санкт-Петербург (+109,5%) и Ставропольский край (+107,7%). В Москве выдача потребкредитов выросла на 100,8%.