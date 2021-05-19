Госдума в третьем чтении приняла закон, который предусматривает усиление административной ответственности кредитных организаций. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Сейчас на должника запрещено оказывать психологическое давление, а также использовать выражения, которые унижают его честь и достоинство. Кроме того, независимо от согласия должника, нельзя раскрывать сведения о нем, в том числе его персональные данные, информацию о просроченном долге и его взыскании. Запрещено публиковать такую информацию в Интернете, размещать ее по месту жительства должника или сообщать по месту работы.

Закон предлагает распространить на кредитные организации административную ответственность за совершение кредитором действий, которые направлены на возврат просроченной задолженности и нарушают законодательство РФ о защите прав и законных интересов физических лиц.

Как отмечается в сообщении Госдумы, будет повышен размер штрафов для юридических лиц. Если в настоящее время они составляют от 20 тыс. до 200 тыс. рублей, то после того, как закон вступит в силу, будут находиться в пределах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативы возможно и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом повысят штрафы и для должностных лиц кредитных организаций — они будут в диапазоне от 20 тыс. до 200 тыс. рублей (сейчас — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей).

Также закон наделяет должностных лиц Федеральной службы судебных приставов полномочием по рассмотрению дел о соответствующих административных правонарушениях.