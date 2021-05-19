Министерство юстиции предлагает создать реестр неплательщиков алиментов, сообщил в Совете Федерации министр юстиции Константин Чуйченко.

«У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты, и ввести для них определенные ограничения», — сказал он и подчеркнул, что эти инициативы будут дополнительно прорабатываться.

Как пояснили в Минюсте, планируется, что включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника. Также предлагается установить обязанность недобросовестных должников по алиментам после включения в реестр, а далее ежегодно предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах.

Приставы сообщили о росте числа невыездных из-за долгов россиян Подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков.

Как ранее сообщали в Федеральной службе судебных приставов, ежегодно у приставов находится порядка 800 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов. Примерно по 45% из них дело заканчивается направлением исполнительных листов для взыскания средств по месту работы, к остальным приставы применяют меры принудительного взыскания. Порядка 20% алиментщиков не платят деньги даже под угрозой уголовного дела.