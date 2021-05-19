Уральский Банк Реконструкции и Развития с 19 мая повышает ставки по вкладам. По всей линейке доходность в среднем увеличится на 0,3 процентного пункта, а максимальная эффективная ставка — до 6,85% годовых, указано в сообщении УБРиР.

Как уточняется, выгоднее всего будет открыть вклад «Удобный онлайн» без пополнения на три года. «С подключенным пакетом услуг «Все под контролем» эффективная процентная ставка составит 6,85% годовых. Оформить вклад можно в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР и уже через месяц получить первый доход. Банк выплачивает проценты каждые 30 дней. Клиент может выбрать: причислять проценты к вложенным деньгам и повышать итоговую доходность или переводить деньги на карту и расплачиваться ими за покупки».



В банке напоминают, что в предыдущий раз он повышал ставки по всей линейке вкладов в апреле 2021 года.