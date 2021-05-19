Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым продлить для детских лагерей до конца мая срок проведения тестовых платежей в рамках программы туристического кешбэка. Об этом она сказала в среду на заседании Совфеда и дала поручение комитетам по социальной политике, а также по науке, образованию и культуре проконтролировать данный вопрос. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова в свою очередь сообщила, что в ближайшее время сроки проведения тестовых платежей будут продлены.

«Действительно, так нельзя, в конце апреля приняли [программу]. Кто не успел, тот опоздал, кто первый встал, того и тапки. Это не та история, не та ситуация. Просьба взять на контроль», — сказал Матвиенко.

На данную проблему в ходе заседания обратил внимание зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. По его словам, при проведении мероприятий по подключению к программе туристического кешбэка у регионов возникли проблемы. «Например, муниципальные лагеря изначально на старте программы кешбэка находились в неравных условиях с частными туроператорами, у которых интернет-эквайринг уже был реализован. Муниципальным лагерям потребовалось заводить необходимую техническую платформу с нуля в сжатые сроки, отыгрывать закупки на приобретение онлайн-касс, изыскивать дополнительные финансовые средства», — рассказал Епишин.

«Обязательным условием участия в программе кешбэка является проведение тестовой платежной операции до 15 мая и подписание соглашения с платежной системой «Мир» до 19 мая. В связи с тем, что стартовала программа в конце апреля, регионы просят рассмотреть возможность продления контрольных сроков тестовых платежей до 31 мая», — добавил сенатор.