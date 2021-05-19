Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал «Госуслуги». После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учета. Эта услуга также будет доступна на «Госуслугах».

Помимо этого документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности, то есть граждане смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.



«Новые правила сделают регистрационные услуги для граждан более удобными и менее затратными по времени», — подчеркивают в Кабмине.