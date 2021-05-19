Госдума приняла в первом чтении поправки к Жилищному кодексу в части запрета привлечения коллекторов к возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Прямой запрет на заключение управляющими компаниями посреднических договоров с коллекторами имеет важнейшее социальное значение», — уверены авторы законопроекта.

Проектом закона устанавливается прямой запрет для управляющих компаний (УК), ТСЖ и жилищных кооперативов на заключение с коллекторами договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения, а равно иных договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, или наделение их соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности.

«Заключенные в таком случае сделки будут признаваться ничтожными», — указано в пояснительной записке.

Управляющие компании привлекают коллекторов для взыскания долгов по ЖКХ Есть еще одна сфера ЖКХ, куда могут в ближайшее время массово мобилизовать коллекторов — услуги по вывозу мусора.

Ранее был принят закон о запрете на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ. Однако, как пояснила Ирина Яровая, управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона и стали заключать так называемые агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов. Новый законопроект направлен на устранение этой проблемы.