Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий устранить правовую неопределенность в вопросе возможности эмиссии АО «Почта России» облигаций без определения срока их погашения. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. Поправки вносятся в закон «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с поручением президента Кабмину вместе с Почтой России поручено проработать вопросы, связанные с осуществлением АО функций грузового транспортного предприятия. Включение мероприятий по развитию собственной авиации в инвестиционную программу потребует дополнительных инвестиций, указывают в Кабмине. Правительству РФ совместно с Почтой России поручено принять соответствующие меры, в частности, за счет выпуска облигаций без срока погашения, направленные на обеспечение выполнения АО инвестиционной программы, предусматривающей в том числе пополнение парка авиационной техники.

По закону акционерное общество может выпускать бессрочные облигации, только если работает на российском рынке не менее пяти лет. Законопроект снимает это ограничение для Почты России: АО становится полным правопреемником ФГУП, таким образом, срок его работы становится достаточным для того, чтобы выпускать бессрочные облигации.