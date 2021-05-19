В 23-й рейтинг Value Creators, который оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, вошли 15 российских компаний, говорится в отчете консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). В число мировых лидеров попало восемь компаний из России.

Подробнее о позициях российских участников рейтинга пишет в материале на эту тему РБК . Так, первое место среди самых доходных для акционеров компаний банковского сектора в мире за последние пять лет занял СберБанк (по данным BCG, его средний TSR равен 28%). Среди всех крупных участников рейтинга компания заняла 50-ю позицию. В секторе металлургических компаний в число мировых лидеров вошел «Евраз», занявший второе место среди компаний отрасли со средним TSR 58%. На десятой позиции в металлургическом секторе оказались бумаги НЛМК, средний TSR которого находится на отметке 40%.

В нефтегазовом секторе «ЛУКОЙЛ» занял четвертое место (TSR — 25%). Еще один представитель российского нефтегазового сектора — компания «Татнефть» (19%) попала на шестое место в отрасли. «Новатэк» (18%) оказался на восьмой позиции отраслевого рейтинга, а «Газпром» (17%) — на десятой.

Среди медиакомпаний в числе лидеров по доходности с 2016 по 2020 год оказался «Яндекс» со средним TSR 35,4%, заняв девятую позицию в своем секторе.

«Пандемия не смогла подорвать динамику рынка капитала, которая оставалась благоприятной большую часть предыдущего десятилетия. В исследованной компанией выборке среднегодовой TSR за предыдущие пять лет составил 10,3%, в то время как годом ранее этот показатель составлял 9,6%», — говорится в исследовании.