Президент России Владимир Путин заявил, что видит проблемы в том, как исполняется поставленная им задача по детскому туристическому кешбэку.

«В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей — финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. А для ребят, которые направляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки», — напомнил Путин, открывая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

«Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что вижу уже здесь проблемы», — заметил он.

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Президент поручил решить проблему с путевками в детские лагеря на первую смену, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка. «Действительно, многие семьи сейчас возвращают путевки за первую смену», — сообщил он и отметил, что, согласно докладу вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возможность купить путевки с кешбэком есть для второй и последующих смен в детских лагерях. «Ну, тогда в первую (смену) никто не поедет или поедут меньше детей, чем можно было бы направить. Вот и все. Вы понимаете, нужно же как-то посмотреть это повнимательнее», — поручил Путин зампреду правительства, подводя итоги совещания.

Президент выразил недоумение, как люди, которые приобрели путевки на первую смену, могли бы воспользоваться этой льготой, если первая смена начинается с 1 июня, а постановление правительства выходит 19 мая. Путин призвал «исходить из реалий, а не из бумаг», поручив Кабмину вернуться к этому вопросу. «С 1 июня уже первая смена начинается. Многие купили путевки без всякого возврата. Надо подумать. Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили, в первую смену или во вторую. Говорили «на летний отдых», — обрисовал ситуацию глава государства. «Значит, нужно это сделать. Если люди купили уже (поездки), давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу внимательно все это проработать и доложить предложения», — сказал он.

Путин призвал Кабмин посчитать, сколько будет стоить реализация программы на все летние месяцы, и при необходимости добавить необходимые средства. При этом он сделал акцент на том, что сами детские лагеря зачастую не могут вернуть деньги за путевки, потому что они уже потрачены на организацию процесса отдыха. Президент также указал, что такие учреждения плохо проинформированы об условиях работы. Он призвал правительство учитывать все детали, от которых зависит качество работы властей РФ и качество услуг, которые они обеспечивают.