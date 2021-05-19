Совет Федерации одобрил закон об исключении требования о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно закону, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица при его создании, индивидуального предпринимателя, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган.

Уточняется, что документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.