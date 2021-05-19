СберБанк запустил сервис «Деньги до зарплаты», реализованный с помощью краткосрочного займа, сообщили в финорганизации.

Теперь зарплатные клиенты банка могут досрочно получить от 1 тыс. до 30 тыс. рублей за несколько минут, подав заявку в приложении «Сбербанк Онлайн».

«Если клиент берет, например, 10 тыс. рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей», — уточнили в кредитной организации.

В банке пояснили, что новый сервис пополнил набор привилегий для клиентов, получающих зарплату на карту «Сбера». Он расположен в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента в приложении. Сервис также доступен в разделе кредитования на главном экране.

