Все бюро кредитных историй должны будут использовать единообразные подходы к расчету индивидуальных кредитных рейтингов граждан. Проект соответствующего указания разработал Банк России.

В частности, будет принята единая шкала таких рейтингов в диапазоне от 1 до 999: чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика, поясняется в релизе регулятора.

В документе также определены требования к составу сведений, которые будут раскрываться при предоставлении индивидуального рейтинга. Чтобы упростить понимание информации о кредитном рейтинге, планируется ее наглядное отображение в графическом виде.

Изменения в закон о кредитных историях, которые дают возможность Банку России устанавливать требования к методике вычисления и составу раскрываемой БКИ информации об индивидуальных рейтингах, вступают в силу 1 января 2022 года. В соответствии с проектом указания ЦБ такие требования для квалифицированных БКИ вступят в силу с 1 января 2022 года, а для остальных БКИ — с 1 января 2024 года.

Единообразный подход к расчету и раскрытию индивидуальных кредитных рейтингов заемщиков повысит заинтересованность граждан в формировании и получении информации о своей кредитной истории и, как следствие, будет способствовать повышению финансовой грамотности, рассчитывают в Центробанке.



Индивидуальный рейтинг будет доступен гражданину вместе с кредитным отчетом (два раза в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату), но он может предоставляться и отдельно.