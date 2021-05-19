Банк России установил официальные курсы валют на 20 мая.



Курс доллара понизился на 2,14 копейки, составив 73,6778 рубля (73,6992 рубля на 19 мая). Курс евро повысился на 19,49 копейки, до 90,1006 рубля (с 89,9057 рубля на 19 мая).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 14:32 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,8 рубля (плюс 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:32 мск стоил 90 рублей (минус 13 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,53 до 73,9 рубля за доллар и от 89,93 до 90,29 рубля за евро.