Фонд содействия реформированию ЖКХ получит до 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положений его послания парламенту.

«Серьезный блок — выделение средств Фонду ЖКХ из Фонда национального благосостояния, сумма — до 150 миллиардов рублей. Отработали проекты на полную сумму», — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что проекты, в частности, касаются модернизации систем тепло- и водоснабжения. Кроме того, по поручению президента, были рассмотрены проекты модернизации очистных сооружений по Черноморскому побережью. «Полностью отработали все очистные, стоимость, сроки, возвратность, лично сам вылетел, посмотрел, провел ряд совещаний», — отметил Хуснуллин. Он добавил, что правительство готово запустить эти проекты, как только механизм финансирования будет утвержден. Особенно это важно с учетом развития туризма, добавил вице-премьер.

Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для модернизации коммунальной инфраструктуры Возвратность этих средств предполагается обеспечить за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, снижение их аварийности и повышение энергоэффективности.

Президент России ранее поручил правительству представить предложения о механизмах предоставления средств ФНБ Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Вице-премьер Хуснуллин на совещании Путина с членами правительства предложил часть средств ФНБ на возвратной основе направлять на расширение программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. По его словам, возвратность этих средств обеспечат за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, снижение их аварийности и повышение энергоэффективности.