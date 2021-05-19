Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Меткомбанка на уровне «BBB-(RU)» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.



Как поясняется, кредитный рейтинг банка Меткомбанка «обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию».

«Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает узкую клиентскую базу Меткомбанка и среднюю оценку стратегии и менеджмента. Агентство отмечает умеренный уровень диверсификации операционного дохода банка: индекс Херфиндаля — Хиршмана по итогам 2020 года составил 0,4. При этом банк наращивает объем получаемых комиссионных доходов от гарантийного бизнеса. Агентство продолжает учитывать в оценке банка значительный объем кэптивного бизнеса», — отмечается в релизе.

В числе прочего говорится, что оценка фактора достаточности капитала понижена с сильной до адекватной. Улучшение оценки риск-профиля с удовлетворительной до адекватной обусловлено снижением принимаемого рыночного риска.

Аналитики замечают, что кредитный портфель банка (без учета требований на балансе Экономбанка) характеризуется высокой концентрацией: на 1 января 2021 года на десять крупнейших групп заемщиков приходилось около 87% ссудной задолженности. Качество сформированного кредитного портфеля оценивается как удовлетворительное: доля проблемной задолженности составила порядка 7%. При этом банк обладает достаточным уровнем покрытия проблемной задолженности резервами (108% на 1 января 2021 года).

Ресурсная база банка характеризуется повышенной концентрацией на средствах крупнейшей группы кредиторов (превышали 26% обязательств банка на 1 января 2021 года), доля десяти крупнейших вкладчиков составляет порядка 41%. Структура фондирования в целом признается приемлемой.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.