Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Росбанка на уровне «ruAAA» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, умеренно высоким качеством активов, адекватным уровнем операционной эффективности, комфортной ликвидной позицией, а также высоким качеством корпоративного управления. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры и административной поддержки со стороны государства, обусловленной системной значимостью кредитной организации в российской банковской системе», — сказано в сообщении агентства.

Как отмечают аналитики, банк имеет значительный запас балансовой ликвидности (покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств клиентов составило более 30%, ликвидными активами — 36% на 1 апреля 2021 года). Наблюдается приемлемая стабильность средств на клиентских счетах.

Агентство оценивает стоимость фондирования банка как невысокую (средняя стоимость привлеченных средств юридических и физических лиц, а также ИП составила 2,1% за I квартал 2021 года в годовом выражении). Кроме того, банк обладает возможностью привлечения существенного объема дополнительной ликвидности из различных источников.

