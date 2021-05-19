Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон, устанавливающих ответственность за нарушения требований в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщается на сайте верхней палаты парламента. Несоблюдение закона повлечет за собой штраф в размере до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юрлиц.

По словам первого зампредседателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, КоАП РФ дополняется статьями, устанавливающими административную ответственность за нарушение требований в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ и непредставление сведений, предусмотренных законодательством в области обеспечений безопасности критической информационной инфраструктуры страны.

Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при защите критической IT-инфраструктуры Административная ответственность будет грозить должностным и юрлицам за нарушения требований по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры страны и несвоевременное предоставление сведений органам, которые отвечают за ликвидацию компьютерных атак.

«За указанные правонарушения предусматривается административный штраф в размере: для должностных лиц – до 50 тыс. рублей; для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Право рассматривать дела указанной категории предоставляется Федеральной службе по техническому и экспортному контролю и Федеральной службе безопасности РФ», — отмечается на сайте СФ.

Срок давности привлечения к административной ответственности за указанные правонарушения составляет один год со дня их совершения.

Федеральный закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением положений, касающихся ответственности за нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры России и обеспечению их функционирования либо требований по обеспечению безопасности таких объектов, вступающих в силу с 1 сентября 2021 года.