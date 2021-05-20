Ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2021 — пройдет в Москве 1—3 июня. Мероприятие состоится в технопарке «Сколково».

На нем выступят более 300 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса. Участники конференции встретятся с ведущими экспертами, познакомятся с основателями стартап-проектов и потенциальными инвесторами.

Ключевые темы:

  • HR Tech — передовые технологии по работе с персоналом.
  • VR/AR — поток о виртуальной и дополненной реальности для решения бизнес-задач.
  • ED Tech — поток направлен на работу с передовыми технологиями образования в компаниях.
  • Retail Tech — все, что вы хотели знать о ретейле: выход на международную арену, закупки и поставки, реализация маркетинга и разработка клиентского опыта.
  • Industry 4.0 — передовые технологии в промышленности и производстве.

Спецформаты конференции нацелены на продуктивное общение как с единомышленниками, так и с ведущими практиками для достижения профессиональных целей.

  • Карьерные консультации. Индивидуальные сессии с рекрутером позволят определить карьерные цели и найти путь их достижения.
  • Speed Networking. Нетворкинг — формат для поиска полезных знакомств и единомышленников.
  • Random Coffee стартует до конференции. В партнерстве с одноименным проектом организаторы создают пространство для онлайн-общения неравнодушных к бизнесу и технологиям людей.

На территории Tech Week в течение двух дней будет функционировать выставка, где 150 компаний представляют свои решения. Здесь можно пообщаться с предпринимателями и людьми, которые разрабатывали продукт.

Среди спикеров:

  • генеральный директор Visa в России Михаил Бернер;
  • предприниматель, генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский;
  • генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов;
  • CEO в компании «Связной» Евгений Давыдович;
  • CEO «Нетологии» Марианна Снигирева;
  • основатель и президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров;
  • сооснователь и СЕО биомедицинского холдинга «Атлас» Сергей Мусиенко;
  • сооснователь сервиса облачного хранения вещей «Чердак» Константин Захаров;
  • ведущий рекрутер России Алена Владимирская;
  • сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo Оскар Хартманн.

Забронировать места можно по телефону: +7 (499) 348-20-04 или на сайте.