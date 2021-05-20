Ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2021 — пройдет в Москве 1—3 июня. Мероприятие состоится в технопарке «Сколково».

На нем выступят более 300 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса. Участники конференции встретятся с ведущими экспертами, познакомятся с основателями стартап-проектов и потенциальными инвесторами.



Ключевые темы:

HR Tech — передовые технологии по работе с персоналом.

VR/AR — поток о виртуальной и дополненной реальности для решения бизнес-задач.

ED Tech — поток направлен на работу с передовыми технологиями образования в компаниях.

Retail Tech — все, что вы хотели знать о ретейле: выход на международную арену, закупки и поставки, реализация маркетинга и разработка клиентского опыта.

Industry 4.0 — передовые технологии в промышленности и производстве.

Спецформаты конференции нацелены на продуктивное общение как с единомышленниками, так и с ведущими практиками для достижения профессиональных целей.

Карьерные консультации. Индивидуальные сессии с рекрутером позволят определить карьерные цели и найти путь их достижения.

Speed Networking. Нетворкинг — формат для поиска полезных знакомств и единомышленников.

Random Coffee стартует до конференции. В партнерстве с одноименным проектом организаторы создают пространство для онлайн-общения неравнодушных к бизнесу и технологиям людей.

На территории Tech Week в течение двух дней будет функционировать выставка, где 150 компаний представляют свои решения. Здесь можно пообщаться с предпринимателями и людьми, которые разрабатывали продукт.



Среди спикеров:

генеральный директор Visa в России Михаил Бернер;



предприниматель, генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский;

генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов;

CEO в компании «Связной» Евгений Давыдович;



CEO «Нетологии» Марианна Снигирева;



основатель и президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров;

сооснователь и СЕО биомедицинского холдинга «Атлас» Сергей Мусиенко;

сооснователь сервиса облачного хранения вещей «Чердак» Константин Захаров;

ведущий рекрутер России Алена Владимирская;

сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo Оскар Хартманн.

Забронировать места можно по телефону: +7 (499) 348-20-04 или на сайте.