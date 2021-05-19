Хоум Кредит Банк предлагает посетителям портала вклад «Выбор Банки.ру» на специальных условиях. Вклад открывается на год, доходность по нему составляет 6% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

«Процентная ставка по спецпредложению — одна из самых высоких среди вкладов с аналогичными условиями», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Минимальная сумма вклада и дополнительного взноса — 1 тыс. рублей. Пополнить депозит можно в течение семи календарных дней с даты оформления. Расходные операции по нему не предусмотрены. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. По окончании срока вклад пролонгируется на условиях вклада «12 месяцев».

Хоум Кредит Банк занимает 34-е место среди банков России по объему активов и седьмое место в Народном рейтинге Банки.ру. Входит в систему страхования вкладов — денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно. Надежность банка подтверждена российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» («ruA−»).

Офисы банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах России.

«Высокая процентная ставка, доступная минимальная сумма вклада, развитая филиальная сеть банка», — перечисляет достоинства спецпредложения эксперт.