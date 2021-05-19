Механизм инфраструктурных облигаций сможет привлечь в жилищное строительство России до 150 млрд рублей в течение трех лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по реализации отдельных положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Серьезный инструмент, которым мы начали раньше заниматься и сегодня уже вышли на финишную прямую, — инфраструктурные облигации через «ДОМ.РФ». Пока мы себе поставили задачу на три года до 150 миллиардов инвестиций, на это у нас все постановления выпущены, определены источники для погашения купонного дохода, что порядка 11 миллиардов рублей, чтобы ставка для привлечения была на уровне 4%... Это в основном связано с крупным жилищным строительством», — пояснил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, первый набор проектов в рамках механизма инфраструктурных облигаций уже подготовлен. Это Челябинская, Тульская и Тюменская области, которые привлекут 102 млрд рублей инвестиций в жилищное строительство.