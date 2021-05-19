Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ и чистый отток капитала частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) сократились на треть в годовом выражении, свидетельствует представленная Банком России «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — апреле 2021 года» .



«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января — апреля 2021 года уменьшилось на треть по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года до 18,7 млрд долларов США (28 млрд годом ранее). В отличие от ситуации годом ранее значительно сократилось чистое кредитование остального мира банками, показатель был сформирован преимущественно операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов», — отмечается в материалах ЦБ.

По предварительной оценке Банка России, в январе — апреле 2021 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ сохранилось на уровне соответствующего показателя 2020 года и составило 28,1 млрд долларов США. «При этом снижение профицита торгового баланса, обусловленное опережающим восстановлением импорта по сравнению с экспортом товаров, было нивелировано сокращением совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета, главным образом за счет баланса услуг в результате существенно уменьшившегося выездного турпотока», — поясняет регулятор.

Международные резервы увеличились на 9,5 млрд долларов США вследствие проведения операций в рамках бюджетного правила и управления резервными активами.



Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

