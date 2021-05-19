Минфин России на аукционе в среду, 19 мая, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года на 15,568 млрд рублей при спросе 36,238 млрд. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

Выручка от размещения составила 15,473 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 98,51% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 2,7% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,6229% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,69% годовых.



В общей сложности Минфин провел в среду три аукциона по размещению ОФЗ. Объем размещения на первом составил 24,6 млрд рублей при спросе в 34,54 млрд, а на втором — 7,82 млрд при спросе в 20,11 млрд.

Всего Минфин намерен во II квартале 2021 года разместить ОФЗ на 1 трлн рублей. В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 100 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет — на 500 млрд, со сроком погашения от 10 лет — на 400 млрд.