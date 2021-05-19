Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО в I квартале 2021 года составила 8,3 млрд рублей, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в релизе финучреждения.

«ПСБ демонстрирует сильную динамику прибыли. Активы увеличились на 12% за первый квартал и почти на 40% — год к году и обеспечивают банку стабильный рост процентного и комиссионного дохода, что отражается в повышении рентабельности капитала — до 13,3% в I квартале 2021 года. Активный рост сопровождается тщательным контролем рисков — банк поддерживает высокое качество кредитного портфеля, что позволило в I квартале снизить расходы на резервирование более чем на 70% год к году», — прокомментировал главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

Чистый процентный доход в I квартале 2021 года увеличился на 33% год к году и составил 20,8 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 3% год к году до 40,9 млрд рублей, а процентные расходы сократились на 16% год к году — до 20,1 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в I квартале 2021 года увеличился на 31% год к году — до 7 млрд рублей. Как поясняется в релизе, драйверами послужило банкострахование (рост более чем в 2,5 раза), а также рост документарных операций (+35%) и расчетно-кассовое обслуживание (+12%).



Операционный доход ( без учета единовременного дохода, полученного в I квартале 2020 года) увеличился на 37% год к году и составил 25,6 млрд рублей. Это обусловлено существенным ростом объемов бизнеса, уточняют в банке. Соотношение операционных расходов к операционному доходу достигло 52%.

Общая сумма расходов на резервы сократилась на 72% год к году и составила 1,7 млрд рублей.

Активы банка с начала года увеличились на 12% — до 3,1 трлн рублей по состоянию на 1 апреля 2021 года (2020 год: 2,8 трлн).

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 12% — до 2,41 трлн рублей. «Прирост средств до востребования опережал темпы роста срочного привлечения, что позволило увеличить долю текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов с 41% до 43% в I квартале 2021 года», — сказано в релизе. Объем средств на счетах корпоративных клиентов составил 1,56 трлн рублей, объем средств клиентов МСБ — 349 млрд, а объем средств розничных клиентов — 501 млрд.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями «Базеля III», на 1 апреля 2021 года составил 313 млрд рублей (305 млрд в 2020-м), увеличившись на 3% за счет полученной за отчетный период прибыли. Капитал I уровня по «Базелю III» увеличился на 27 млрд рублей до 272 млрд за счет перевода в статус бессрочного субординированного депозита от госкорпорации «Роскосмос», полученного Роскосмосбанком в рамках реализации плана финансового оздоровления.

Коэффициент общей достаточности капитала по «Базелю III» по МСФО на 1 апреля 2021 года составил 13,9% (при минимальном требовании 8%), коэффициент достаточности основного капитала — 12,1% (при минимальном требовании 6%), базового капитала —10,9% (при минимальном требовании 4,5%).