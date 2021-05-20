В 2020 году онлайн-покупки совершал каждый третий взрослый россиянин — 35,7%, выяснил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ».

По сравнению с 2019 годом доля россиян, совершавших онлайн-покупки, увеличилась на 2,3 процентного пункта.

Заметно вырос интерес и к банковским операциям в онлайне, показывало исследование. Такой возможностью воспользовались более 57% населения в возрасте от 15 до 74 лет, доля повысилась на 5,7 п. п.

При этом люди стали чаще не только проводить онлайн-операции, но и обучаться через Интернет. Доля тех, кто в прошлом году использовал Сеть для этих целей, по сравнению с 2019-м практически утроилась и составила 9,6%.

В целом в 2020 году ежедневная аудитория Интернета превысила три четверти взрослого населения страны (76,7%), увеличившись на 4,1 п. п. по сравнению с предыдущим годом.

