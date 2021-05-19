Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,7275 рубля. С начала торговой сессии было проведено 39,7 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,5275—73,9 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,035 рубля, увеличившись на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,3 тыс. сделок на 401,4 млн евро по курсам от 89,9275 до 90,29 рубля за евро.

Доллар к вечеру все так же балансирует около 73,73 рубля и может двигаться в пределах 73,6—74,5 рубля, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «При этом конъюнктура вполне способствует движению гринбека в сторону 75 рублей спокойно и без принуждения. Евро стоит 90,08 рубля и всю сессию фактически топчется на месте. Здесь краткосрочный торговый коридор заключен в рамки 89,7—90,5 рубля, как и ранее», — комментирует эксперт.