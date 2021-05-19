Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении два законопроекта группы сенаторов о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми, а также для ухаживающих за инвалидами I группы.

Первым законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии трудовых прав работникам, имеющим детей, при осуществлении работы в ночное время, привлечении их к сверхурочной работе, а также направлении в служебную командировку.

Согласно Трудовому кодексу РФ, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами семей, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья. «Проектом федерального закона предлагается установленный для работников, воспитывающих детей без второго супруга, возраст детей увеличить до 14 [лет]. Кроме того, перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, имеющими ребенка в возрасте до 14 лет, в случае если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до 14 лет», — указывается в пояснительной записке. Для одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 14 лет, предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе также только с их письменного согласия. Аналогичные гарантии планируется установить при направлении работников в командировку.

Вторым законопроектом предлагается включить работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Обе инициативы ранее получили поддержку правительства с учетом ряда замечаний.

Авторами законопроектов выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.