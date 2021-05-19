В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут вноситься сведения о признании многоквартирного дома аварийным. Соответствующие изменения в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» поддержали сенаторы в ходе заседания 19 мая. Закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Согласно документу, в закон вносятся изменения, расширяющие перечень дополнительных сведений об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРН.

«Федеральным законом устанавливается, что в случае принятия решений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания, органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав соответствующие сведения об указанных объектах недвижимости для последующего внесения их в кадастр недвижимости ЕГРН в качестве дополнительных сведений об объекте недвижимости», — говорится в сообщении Совета Федерации.

В соответствии с законом, в выписку, содержащую общедоступные сведения ЕГРН, должны быть включены в том числе и сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого помещения, а также жилого дома, непригодным для проживания.

Согласно документу, решения, принятые до дня вступления в силу федерального закона, о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания, должны быть направлены органами государственной власти и органами местного самоуправления в орган регистрации прав в срок до 1 июля 2022 года.