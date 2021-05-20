«Всегда.Да» запускает новый сервис — лимит на покупку в рассрочку. Как сообщили в компании, речь идет о сумме, которую можно потратить на любые товары и услуги в ее магазинах-партнерах. Лимит можно узнать в официальном приложении компании, загрузив фото паспорта и селфи, а также указав информацию о работе и доходе.

«Обычно покупатель сначала выбирает товар, а затем оформляет рассрочку. Новый сервис работает по-другому — теперь можно узнать доступную сумму для оплаты в рассрочку и потратить ее на покупку любых товаров и услуг в одном из магазинов — партнеров «Всегда.Да», — поясняется в релизе. Сейчас это почти 2,3 тыс. офлайновых точек продаж (в числе партнеров — RBT.ru, «Шатура», «Снежная королева», официальные магазины Xiaomi), а в ближайшее время с помощью лимита можно будет купить товар в рассрочку во всех офлайн- и онлайн-магазинах, с которыми сотрудничает «Всегда.Да» (77 тыс. точек). Также появятся специальные предложения — акции и скидки.

Приложение и сервис бесплатны — узнать свой лимит может любой пользователь. Сумма рассчитывается индивидуально, весь процесс занимает около трех минут, при этом общаться с банками не нужно. Внутри приложения есть «Яндекс.Карта» с отмеченными магазинами.

В магазине покупатель выбирает товары на сумму лимита, а затем обращается к продавцу или кредитному специалисту для активации рассрочки. Клиент выбирает банк, срок рассрочки и дополнительные услуги (отображается их подробный перечень и стоимость, при этом покупатель может от них отказаться).

«Всегда.Да» сотрудничает с восемью банками («Русским Стандартом», Хоум Кредит Банком, «Ренессанс Кредитом», Совкомбанком, Кредит Европа Банком, Тинькофф Банком, «Восточным» и МТС Банком) и тремя микрофинансовыми организациями (Kviku, МКК «Купи не копи», МФК «Т-финанс»).



В числе других функций приложения — погашение рассрочек и кредитов любых банков. «Это удобно тем, у кого несколько задолженностей, например ипотека и кредиты на мебель в новую квартиру. Их можно «собрать» в одном приложении, получать напоминания о датах платежей и оплачивать в один клик, привязав карту», — поясняют в компании.