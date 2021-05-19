Московские оперативники задержали подозреваемых в краже денежных средств граждан дистанционным способом, сообщает пресс-служба МВД Москвы. Злоумышленники похищали у москвичей смартфоны и их деньги через кабинеты онлайн-банков. Общий материальный ущерб превысил 16 млн рублей.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из Северного административного округа столицы и Ставропольского края при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищении денежных средств граждан дистанционным способом», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным оперативников, в общественных местах злоумышленники похищали мобильные телефоны жителей Москвы. Получив доступ к личным кабинетам онлайн-банков граждан, сообщники переводили на свои счета денежные средства или совершали покупки. Кроме того, соучастники неправомерно оформляли кредиты на имена потерпевших и использовали полученные деньги по своему усмотрению.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона одновременно задержаны пятеро подозреваемых», — уточнила Ирина Волк.

Следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено 17 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ.

Двое фигурантов заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны более чем к ста аналогичным противоправным деяниям», — отмечают в ведомстве.

В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.