Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО по итогам I квартала 2021 года составила 5,5 млрд рублей по сравнению с 0,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Такие данные консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО представлены в пресс-релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход за I квартал 2021 года составил 21,4 млрд рублей, что на 10,4% больше по сравнению с 19,4 млрд за аналогичный период 2020 года. Чистый комиссионный доход соответственно составил 9,7 млрд рублей против 4,3 млрд в первые три месяца прошлого года.

Активы группы за указанный период увеличились на 41,4 млрд рублей (+1,1%) и на конец марта 2021 года составили 3,861 трлн.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов за первые три месяца текущего года выросли на 93,2 млрд рублей (+3,3%) и достигли 2,956 трлн. Средства юридических лиц увеличились на 63,1 млрд рублей (+4,2%) и составили 1,583 трлн. Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 30,1 млрд рублей (+2,2%) до 1,373 трлн.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за I квартал 2021 года увеличился на 22,3 млрд рублей (+1%) и составил 2,993 трлн. Кредиты юридическим лицам (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) возросли на 2,8 млрд рублей (+0,1%) и составили 2,41 трлн. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась на 19,5 млрд рублей (+3,5%) до 582,9 млрд.

Собственный капитал группы (по МСФО) на 31 марта 2021 года составил 233,9 млрд рублей. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 апреля 2021 года составил 14,1%.



«В первом квартале 2021 года группа Россельхозбанка обеспечила целевой рост кредитного портфеля с повышением его качества, поддержала необходимый объем и диверсификацию ресурсной базы, а также увеличила чистый процентный и комиссионный доход. Положительным эффектом от цифровой трансформации и реализации концепции «Больше чем Банк» стало увеличение числа операций, проводимых розничными и корпоративными клиентами в дистанционных каналах, что обеспечило развитие трансакционного бизнеса и рост комиссионных доходов группы. Финансовый результат первых трех месяцев позволяет нам ожидать сохранения положительной динамики прибыли по итогам года», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Кирилл Левин.