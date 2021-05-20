У Корпорации МСП появится новая функция: она возьмет на себя полномочия по защите прав предпринимателей, пишут «Известия» . В проекте стратегии института развития, рассчитанном до 2025 года, говорится, что защита прав предпринимателей станет одним из ключевых направлений его деятельности наряду с финансовой помощью малым компаниям, настройкой рынков сбыта, развитием и диджитализацией инфраструктуры поддержки, а также помощью стартапам. Корпорация планирует стать посредником в урегулировании конфликтов между ними и представителями региональных властей. Один из инструментов для этого — стандартизация работы коллегиальных органов, которые отстаивают интересы бизнеса на местах, и поэтапное распространение единого стандарта защиты предпринимателей во всех регионах страны.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, сейчас организация в диалоге с бизнесом и властями субъектов прорабатывает конкретный формат взаимодействия. Скорее всего, это будет «одно окно», которое избавит предпринимателей от хождения по инстанциям и позволит рассматривать обращения к нескольким органам одновременно. Также ряд действий в сфере контроля и надзора позволит обезопасить бизнес от беззакония, следует из проекта стратегии. В частности, развитие зеркального реестра проверок — госсервиса, который дает предпринимателям возможность оставить обратную связь о действиях контролеров. Корпорация планирует мониторить разработку контрольно-надзорными органами проверочных листов и синхронизировать функционал зеркального реестра с единым реестром проверок. Таким образом, появится новый портал — цифровой помощник КНД, который станет мультисервисным по теме контроля и надзора в России.

Корпорация МСП создаст программу поддержки для молодых бизнесменов Ранее в среду Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

В сфере финансовой поддержки МСП нововведением станут «зонтичные» поручительства, а стимулировать экспорт поможет цифровая система оценки зрелости предпринимателей. Также корпорация планирует создание инструмента чекапа бизнес-компетенций.

По словам правозащитника и экс уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Хуруджи, чтобы повысить эффективность правовой поддержки предпринимателей, необходимы компетенции, зависящие от конкретных людей, которым будет поручено это направление в корпорации. Иначе Корпорация МСП станет еще одним ящиком для жалоб бизнеса и получения отписок, предупредил эксперт. При этом единый стандарт защиты предпринимателей способен значительно улучшить деловой климат, при условии что его соблюдение станет одним из KPI для губернаторов, по которым они будут отчитываться президенту.