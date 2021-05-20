Рубль немного укрепляется к доллару и евро через час после старта торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:05 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,7 рубля. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,79 рубля (минус 16 копеек).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 73,69—73,94 рубля за доллар и 89,74—90,15 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.