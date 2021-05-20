Доля займов, выданных онлайн, в общем портфеле МФО в январе — марте достигла исторического максимума в 29,6%: многие заемщики привыкли к удаленным сервисам, а сами МФО в начале года перевели пилотные онлайн-проекты в полноценный режим, пишет «Коммерсант» . Общий портфель займов, выданных членами СРО «МиР» (на них приходится почти 80% рынка микрофинансирования), по итогам I квартала 2021 года составил 201,4 млрд рублей, что на 18,8% выше, чем в I квартале 2020 года. Выросла выдача микрозаймов онлайн: портфель приблизился к 60 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Общий портфель офлайн-займов пока почти двое больше — 141,6 млрд рублей, следует из данных СРО.

Такая тенденция — следствие роста популярности дистанционных займов у заемщиков 18—45 лет, пояснила директор СРО «МиР» Елена Стратьева. По ее словам, в начале этого года крупные игроки переходили с пилотного на полномасштабные режимы работы онлайн-каналов. Заемщики уже привыкли делать все онлайн, а кредиторы получили доступ к большему количеству информационных ресурсов, обеспечивающих доступ к данным о потенциальных заемщиках, пояснил гендиректор финансового маркетплейса «Юником 24» Юрий Кудряков. Онлайн-канал в средне- и долгосрочной перспективе оказывается экономически целесообразным, отметил управляющий партнер финтехгруппы «Финбридж» Леонид Корнилов. По его оценке, срок окупаемости может составлять один — три года.

Онлайн-выдача займов несет в себе риски как для потребителей, так и для МФО, предупреждают эксперты. Для потребителей есть риск роста черных онлайн-кредиторов: растет вероятность появления фейковых ресурсов МФО, которые мимикрируют под легальные по дизайну или адресу веб-ресурсы. Возрастает риск утечек данных потребителей, отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Также более высока вероятность упрощенного скоринга, упрощенных процедур проверки клиентов, в результате будет расти некачественный портфель микрозаймов, считает она. Для самих компаний сектора рост доли онлайна предполагает увеличение расходов на информационную безопасность и проработку правил дистанционного скоринга, а также дополнительные репутационные риски в случае утечек данных, уверена Лазарева.

Побочными эффектами роста популярности любой услуги становится интерес к ней мошенников. Риск обмана есть, и с ним приходится работать, признает гендиректор сервиса онлайн-займов «ГринМани» Андрей Луцык.