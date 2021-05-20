Количество компаний, столкнувшихся с хакерами-вымогателями за первые четыре месяца 2021 года, выросло на 102% по сравнению с первой половиной 2020-го, пишут «Известия». Это утверждают в израильской компании Check Point Research (CPR). Авторы исследования назвали рывок «ошеломляющим». В прошлом среди киберпреступников себя хорошо зарекомендовала техника двойного давления, по которой жертву шантажировали не только перспективой полной потери данных, но и публикацией украденной информации. Сейчас же исследователи зафиксировали тенденцию тройного вымогательства
Пока нет причин для снижения количества атак, отметил руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point Software Technologies в России Сергей Забула. По его оценке, двойной прирост числа инцидентов можно будет наблюдать и в конце 2021 года. Популярность программ-вымогателей растет из-за увеличения доли сотрудников, которые работают с незащищенных мобильных устройств, задержки с внедрением новейших обновлений, устраняющих известные уязвимости, и фишинга на тему COVID-19, полагает Забула.
По словам ведущего специалиста лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олега Скулкина, программы-шифровальщики сейчас стали киберугрозой номер один как для бизнеса, так и для государственных органов. Одной из основных движущих сил роста программ-вымогателей стала модель Ransomware-as-a-Service («Вымогательство как услуга»). Ее смысл заключается в том, что разработчики продают или сдают в аренду свои вредоносные программы партнерам для дальнейшей компрометации сети, заражения и развертывания вымогателей, рассказал Скулкин. Данные ESET тоже говорят о двукратном увеличении числа инцидентов с применением вирусов-шифровальщиков в 2021 году, сказал технический директор компании в России и СНГ Виталий Земских. Еще одна из причин популярности метода связана с тем, что вирусы-шифровальщики — один из самых понятных способов коммерциализации усилий для хакеров, добавил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
Среди всего многообразия специалистов самыми дорогими участниками вымогательских операций оказываются пентестеры.
Если рассматривать количество инцидентов по странам, чаще всего хакеры атаковали организации в Индии — в среднем 203 раза в неделю (речь также о показателе на одну компанию). Также в топ-5, по версии CPR, вошли Аргентина (104 случая), Чили (103), Франция (61) и Тайвань (50). Россия расположилась в хвосте списка с показателем 1,9 инцидента на компанию в неделю.
В ESET указали, что в 2020 году заметили растущий интерес злоумышленников к предприятиям МСБ. В небольших компаниях наблюдается нехватка персонала для борьбы с киберрисками: ограничены бюджеты на обеспечение информационной безопасности, зачастую отсутствует понимание того, как защититься от кибератак, пояснил Земских. По статистике Group-IB, чаще всего от вымогателей страдают организации промышленного сектора и ретейла. Что касается географии, цели злоумышленников чаще оказываются в США, Европе, Северной и Южной Америке (кроме США) и Азии. Деятельность вымогателей начала проявляться и в России, отметил Скулкин. Он прогнозирует, что в 2021 году волна шифровальщиков затронет российский бизнес и выйдет в СНГ.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в ПО Exchange Server Microsoft.