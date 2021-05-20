Центробанк утвердил дизайн новых 100 рублей, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев. На лицевой стороне будут изображены объекты Красной площади, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.

«Прошло почти три десятка лет (с начала введения в обращение банкнот Банка России на смену советским деньгам), и пришло время внести определенный элемент системности», — объяснил смену дизайна Алексеев.

Аналогичный подход уже реализован на купюре номиналом 2 000 рублей: на ее лицевой стороне изображены символы Владивостока, а на другой — космодром Восточный, то есть объект, не привязанный к городу.

Глава «Гознака» не ожидает роста подделок с выходом новых банкнот На текущий момент ключевыми объектами подделки являются банкноты номиналами 1 000 рублей и 5 000 рублей.

В постсоветской России в качестве тематической основы банкнотного ряда была выбрана городская тематика, однако это решение изначально рассматривалось как временное: к концу 90-х годов предполагалось выпустить банкноты нового образца с портретами разных выдающихся людей.

«Этот вопрос прорабатывался, и даже были подготовлены соответствующие эскизы, — рассказал Михаил Алексеев. — Портреты часто используются на банкнотах и не только из-за желания увековечить исторических персонажей, но и для повышения защищенности купюр. Это традиционный защитный признак, так как портреты подделывать непросто, и люди интуитивно хорошо чувствуют любые малейшие искажения в чертах лица человека, представленного на банкноте. В итоге портретная серия так и не была реализована, и мы остались с городской тематикой. Сейчас технологии позволяют надежно защищать банкноты и другими способами», — пояснил Алексеев.