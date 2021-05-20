Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым создание системы налоговой медиации для оперативного решения наиболее болезненных вопросов бизнеса по налоговым штрафам. Это нужно и самим налоговым органам, заявил он в четверг ТАСС по итогам серий встреч с предпринимателями.

«Я вижу необходимость в создании системы налоговой медиации, чтобы оперативно решать наиболее болезненные вопросы предпринимателей. Например, истории, когда из-за пары рублей могут заблокировать счет. Считаю, что это будет большим подспорьем и для самых налоговых органов», — сказал бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, такая система может работать по принципу pro bono (от лат. pro bono publico — «ради общественного блага»), что будет предусматривать профессиональную общественную помощь со стороны экспертов рынка.



«Любая выездная налоговая проверка является крайней мерой налогового контроля, ее проведение требует значительных трудовых и временных затрат как со стороны налогоплательщика, так и со стороны налогового органа. Так что система медиации, на мой взгляд, способна кратно снизить издержки обеих сторон», — пояснил Титов.