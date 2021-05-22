🔸 Большие заработки на рынке возможны только в кино? Вовсе нет. Доказательство этому — реальные истории людей. Миллионы из мусорного бака и капиталы, сделанные в кризис. О неочевидных стратегиях, сработавших на фондовом рынке, читайте в рубрике «Обучение инвестициям».

🔸 Если мы не можем дождаться пенсии от государства, пора формировать ее самим. О том, насколько реально воссоздать более-менее адекватный ежемесячный доход на фондовом рынке, читайте в первой части сериала Банки.ру «Доход круглый год».



🔸 Данные из банков утекают редко, но метко: опасность стать жертвой мошенников, получивших доступ к персональной информации, велика. Специалист в области расследований Никита Артемов расскажет о правилах защиты.

🔸 Страховых компаний все меньше. В 2009 году их было 175, а в конце 2020 года — 160. О том, почему это происходит и как отразится на тарифах, читайте здесь.



🔸На современном фондовом рынке большинство участников торгов пользуется личными кабинетами. Разберем, как организовано это виртуальное пространство для инвестора, в рубрике «Обучение инвестициям».

🔸 Что такое инвестиционные идеи, из чего они состоят и как в поисках этих идей новичку сориентироваться на рынке, узнаем в рубрике Fintok.

🔸 «Магнит» покупает группу компаний «Дикси», а «Лента» поглощает сеть супермаркетов Billa. На этих новостях 18 мая акции «Магнита» выросли до трехнедельных максимумов. В том, что ждать от сделок инвесторам, разбираемся здесь.

